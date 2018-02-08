Выставка о строительстве Крымского моста открылась в Симферополе

Фотовыставка «Крымский мост – стройка века» начала работу в центре Симферополя. Это первое мероприятие в цикле мероприятий «Крымская весна. Строим будущее».

Фотографии экспозиции отражают все этапы строительства — от погружения первых свай до установки судоходных арок. Об этом сообщает Крыминформ. Выставку можно будет увидеть во городах и крупнейших поселках Крыма: в Алуште, Армянске, Бахчисарае, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте, Кировском, Красногвардейском, Ленино, Нижнегорском, Первомайском, Раздольном, Советском, Черноморском.

Как писал портал iz.ru, Керченская паромная переправа продолжит работать и после запуска Крымского моста. По словам министра транспорта Республики Крым Игоря Захарова, количество паромов будет сокращено. Автомобильное движение по мосту может быть запущено уже в середине 2018 года.

Напомним, строители моста через Керченский пролив будут возводить переправу через реку Обь. Объект планируется создать в рамках проекта «Северный широтный ход».