Началось сооружение пролетов железнодорожного моста в Крым

Строители начали сооружать железнодорожные пролеты Крымского моста над акваторией Керченского пролива на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.

Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани», — говорится в сообщении.

Конструкции собираются из заводских блоков на стенде на острове Тузла и поочередно надвигаются по скользящим устройствам на готовые опоры домкратами с усилием от 500 до 1 тыс. т.

Скорость движения на данном этапе составляет около 45 мм в минуту. Всего на данном участке предстоит собрать и смонтировать 30 пролетов.

Пролеты устанавливаются на морских опорах, расстояние между которыми не превышает 65 м. В целом над Керченским проливом между 64 опорами будет надвинуто более 6 км железнодорожных металлоконструкций.

Параллельно с работами в Керченском проливе ведется строительство железнодорожной инфраструктуры по обоим берегам Керченского пролива — дороги со стороны Краснодарского края и Крыма протяженностью 40 и 17,5 км соответственно.

Железнодорожные подходы будут введены в эксплуатацию одновременно с железнодорожной частью Крымского моста, в 2019 году.

В январе строители начали установку антисейсмических устройств на Крымском мосту. Монтаж оборудования ведется между опорами и пролетами сооружения. Благодаря ему конструкция сможет выдержать землетрясение мощностью до 10 баллов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 км. Начало автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.