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Началась установка антисейсмических устройств на Крымском мосту

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Фото: РИА Новости/Министерство транспорта РФ
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Строители начали установку антисейсмических устройств на Крымском мосту. Об это сообщили в информационном центре «Крымский мост».

Монтаж оборудования ведется между опорами и пролетами сооружения. Благодаря ему конструкция сможет выдержать землетрясение мощностью до 10 баллов. Антисейсмические устройства представляют собой что-то вроде ремней безопасности. Как отмечает телеканал «Звезда», шоу-трансмиттеры при землетрясении распределят сейсмическую нагрузку равномерно по всем опорам. На автодорожной части Крымского моста, сдача которой в эксплуатацию запланирована на декабрь 2018 года, должны установить больше 760 таких устройств.

На железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив между Крымским полуостровом и материковой Россией используется иное антисейсмическое закрепление пролетов. Оно предусмотрено за счет выполнения неподвижных и линейно-подвижных опорных частей. Таким образом, при подземных толчках сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.

Ранее портал iz.ru сообщал, что строители приступили к оборудованию проезжей части Крымского моста.

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