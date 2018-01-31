Строители Крымского моста будут строить мост на Ямале

Строители Крымского моста будут строить мост через реку Обь в районе Салехарда в Ямало-ненецком автономном округе, об этом рассказал губернатор округа Дмитрий Кобылкин на встрече с жителями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строители Крымского моста через Керченский пролив будут заниматься реализацией проекта моста через реку Обь. Мост планируется построить в рамках проекта «Северный широтный ход».

Реализацию столь масштабного проекта планируется начать этим летом. Для этого часть специалистов будет переброшена с проекта Крымского моста на территорию Ямала, сообщает «Ура.ру».

По словам Дмитрия Кобылкина, проект масштабный и серьезный. О точной дате начала строительства и о том, кто конкретно будет заниматься проектом, пока не сообщается.

Организации, задействованные в концессионном соглашении, должны будут взять на себя строительство железнодорожной ветки моста. Денежные средства на строительство автомобильной части моста через Обь выделит правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.