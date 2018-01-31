Прямой эфир

Строители Крымского моста будут строить мост на Ямале

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строители Крымского моста будут строить мост через реку Обь в районе Салехарда в Ямало-ненецком автономном округе, об этом рассказал губернатор округа Дмитрий Кобылкин на встрече с жителями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строители Крымского моста через Керченский пролив будут заниматься реализацией проекта моста через реку Обь. Мост планируется построить в рамках проекта «Северный широтный ход».

Реализацию столь масштабного проекта планируется начать этим летом. Для этого часть специалистов будет переброшена с проекта Крымского моста на территорию Ямала, сообщает «Ура.ру».

По словам Дмитрия Кобылкина, проект масштабный и серьезный. О точной дате начала строительства и о том, кто конкретно будет заниматься проектом, пока не сообщается.

Организации, задействованные в концессионном соглашении, должны будут взять на себя строительство железнодорожной ветки моста. Денежные средства на строительство автомобильной части моста через Обь выделит правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крымский мост выдержит девятибалльное землетрясение
Мост через реку Витим — один из самых страшных мостов в мире

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017