Мост через реку Витим — один из самых страшных мостов в мире

Мост через реку Витим в Забайкалье является одним из самых страшных и опасных переходов на планете. Это сооружение протяженностью 233 м и шириной более 7 м без защитных ограждений. Он настолько узкий, что по нему едва может проехать грузовик.

Мост был построен около 30 лет назад, но официально не был введен в эксплуатацию.

Несмотря на свое ветхое состояние и старые разрушающиеся деревянные полы, мост ежедневно использует около 1,5 тыс. человек на свой страх и риск.