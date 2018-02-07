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Амурский завод достроит корвет «Громкий» к концу года

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Заместитель министра обороны России Юрий Борисов посетил Амурский судостроительный завод (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Продолжаются работы на трех строящихся корветах проекта 20380.

«Работы по ним шли с серьезным отставанием, по ходу строительства возникали проблемы, в том числе и по цене. Через год завод получил еще два заказа серии», — сказал Борисов. Предприятию удалось стабилизировать ситуацию и вернуться в график. Готовность корвета «Громкий» составляет 84%. Минобороны планирует разместить на АСЗ заказ на строительство четырех малых ракетных кораблей (МРК) для Тихоокеанского флота. Об этом информирует ИА «Хабаровский край сегодня».  

Как писал портал iz.ru, российские стелс-корабли превратятся в универсальные боевые платформы. Корветы проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М». Возможности «Калибров» были неоднократно подтверждены в боевой обстановке в Сирии — они гарантированно уничтожают цели на расстоянии до 1500 км. 

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