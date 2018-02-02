На набережной Комсомольска-на-Амуре установят часть подлодки

На набережной Комсомольска-на-Амуре хотят установить истребитель и часть подводной лодки, которые сделаны на местных предприятиях. Предварительные договоренности с руководством авиационного и судостроительного заводов уже достигнуты, сообщил мэр города Андрей Климов.

По данным ИА «Хабаровский край сегодня», в отличие от самолета подлодка будет представлена фрагментарно. Это связано с засекреченностью объекта. На судостроительном заводе согласились в рамках программы по утилизации передать лишь рубку лодки, которая всЁ равно пойдет на слом.

Реконструкция набережной Комсомольска-на-Амуре началась осенью 2017 года. В частности, берег укрепляется по уникальной технологии, которая впервые применена в Хабаровском крае. Трубошпунт, который используется в работах, отличается высокой прочностью, простотой и скоростью монтажа.

В проект реконструкции внесен и пешеходный фонтан. Это было сделано по просьбам жителей города.