Пешеходный фонтан построят в Комсомольске-на-Амуре

Пешеходный фонтанный комплекс внесен в проект реконструкции набережной по просьбе горожан и появится в Комсомольске-на-Амуре. Об этом рассказала специалист организационного отдела КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур» Раиса Алиева.

По ее словам, строительства пешеходного фонтана не предусматривалось проектной документацией благоустройства набережной. Однако горожане обратились к местным властям с просьбой сделать в городе фонтан, похожий на тот, что расположен напротив футбольного стадиона в Хабаровске, сообщает «Хабаровский край сегодня».

Фонтан будет расположен напротив автовокзала, на смотровой площадке. Диаметр объекта составит 34 м, а по высоте водных строй фонтан Города юности обойдет Хабаровск. Подрядчика для выполнения работ уже определили. Строительство планируют начать в этом году.