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Один человек погиб во время пожара в Доме афганцев в Барнауле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Один человек погиб в результате пожара в Доме афганцев — здании Союза общественных организаций ветеранов боевых действий в Барнауле. Об этом сообщают экстренные службы краевой столицы.

«Есть один погибший, он находился в здании. Это сотрудник не находящегося здесь музея, а тех организаций, которые здесь расположены», — цитирует ТАСС сообщение службы.

В следственном управлении СК по Алтайскому краю информацию о погибшем не подтвердили. Сообщается, что пожарные продолжают тушить здание при температуре воздуха на улице около минус 15 градусов. Огнеборцам во время тушения пришлось разрезать кровлю. Отмечается, что центр Барнаула из-за безветренной погоды сейчас окутан дымом от пожара.

Сообщается, что в здании располагается военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея и несколько общественных патриотических и военных организаций. Сотрудники сейчас спасают исторические ценности от воды.

Портал iz.ru писал о том, что выгорело порядка 150 кв. м здания Союза общественных организаций ветеранов боевых действий по Комсомольскому проспекту в Барнауле. Из-за пустотных перекрытий огонь быстро распространился на второй этаж и чердак.

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