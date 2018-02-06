Крупный пожар тушат в многоквартирном доме в городе Артеме

Пожар площадью 500 кв. м возник в многоквартирном доме города Артем Приморского края. Об этом 6 февраля сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: улица Кооперативная, 4, поступило на пульт пожарной охраны города 6 февраля в 02:33 по местному времени (5 февраля в 19:33 мск).

В момент прибытия пожарных, которые приехали спустя две минуты, наблюдалось открытое горение верхних этажей дома и кровли на площади около 500 кв. м. Жильцы были эвакуированы, открытое горение было ликвидировано в 08:36 (1:36 мск). По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Тушение пожара продолжается. В нем участвуют 41 человек, 10 единиц техники, включая 3 автолестницы.

5 февраля спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома на западе Москвы.