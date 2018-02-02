Соломенный жилой дом сгорел в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе сгорел купольный жилой дом из соломы. После пожара от постройки почти ничего не осталось.

ЧП произошло накануне в четверг, 1 февраля, недалеко от железнодорожной станции Стройка. Незадолго до случившегося хозяин дома Иван Кузьминов опубликовал видеоэкскурсию по своему дому на сервисе YouTube, где продемонстрировал отремонтированные комнаты, кухню и ванную комнату. Он рассказал, что начал строительство дома три года назад из соломы, запрессованной в деревянный каркас. Телеканал «360» отмечает, что в центре гостиной хозяин решил установить камин, именно из-за чего, по предварительным данным, загорелась крыша дома рядом с дымоходом. После этого огонь перекинулся на остальные участки.

Отмечается, что прибывшие на место пожара спасатели сумели справиться с огнем, однако солома продолжала тлеть, из-за чего пожар вспыхнул вновь. Вновь прибывшие на вызов сотрудники МЧС на этот раз долго пытались ликвидировать возгорание. Хозяин дома при пожаре не пострадал: в момент ЧП в доме находился человек, который успел вынести из дома все ценные вещи.

По словам Кузьминова, во всё строительство дома было проинвестировано порядка 4 млн рублей, а производитель уверял его, что запрессованная в деревянный каркас солома не загорится, даже если поднести газовую горелку.