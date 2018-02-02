Один человек погиб и один пострадал при пожаре на фабрике в Москве

Один человек погиб при пожаре на территории текстильной фабрики в Москве. Еще один пострадавший был госпитализирован, сообщает пресс-служба СУ СКР по российской столице.

В ведомстве подчеркнули, по факту пожара будет проведена доследственная проверка.

По данным ГУ МЧС, возгорание на территории текстильной фабрики, расположенной на улице Михалковской, произошло вечером в четверг, 1 февраля. Огнем было охвачено подвальное помещение реконструируемого складского здания.

В ликвидации возгорания принимали участие 27 человек и 9 единиц техники. Площадь пожара составила 20 кв. м.