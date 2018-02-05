Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома на западе Москвы

Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек при ликвидации пожара в квартире жилого дома на западе Москвы.

ЧП произошло на втором этаже жилого дома по адресу: Беловежская улица, дом 17, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

«Из квартиры и с вышележащих этажей были спасены 15 человек, среди них трое детей», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 50 кв. м, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Вместе с тем РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает о девяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло на улице Маршала Голованова в районе Марьино.