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Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек при ликвидации пожара в квартире жилого дома на западе Москвы.

ЧП произошло на втором этаже жилого дома по адресу: Беловежская улица, дом 17, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

«Из квартиры и с вышележащих этажей были спасены 15 человек, среди них трое детей», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 50 кв. м, передает агентство городских новостей «Москва».

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Вместе с тем РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает о девяти пострадавших.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло на улице Маршала Голованова в районе Марьино.

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