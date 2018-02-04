Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в жилом доме в Москве

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) спасли от пожара в жилом доме четырех человек.

Возгорание произошло на улице Маршала Голованова в районе Марьино на юго-востоке Москвы.

«Спасено с близлежащих этажей четыре человека, из которых один человек из малоподвижной категории», — приводит сообщение МЧС телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы из-за возгорания в научно-практическом центре им. А. Логинова из здания клиники эвакуировали 130 человек.