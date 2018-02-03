Прямой эфир

В детском отделении психбольницы в Киеве произошел пожар

0
Фото: РИА Новости/Григорий Костин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В детском отделении психиатрической больницы имени Павлова в Киеве произошел пожар. Из здания были эвакуированы 17 детей, пострадавших нет, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 3 февраля, в 18:25. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из кабинетов, располагающихся на четвертом этаже.

Пожар был ликвидирован в 19:19 мск. В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека и пять единиц техники.

«Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведены 17 детей, ни один человек не пострадал», — подчеркивается в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из московской клиники эвакуировали 130 посетителей из-за пожара
В Петербурге в здании «Ленфильма» произошел пожар

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017