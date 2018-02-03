В детском отделении психбольницы в Киеве произошел пожар

В детском отделении психиатрической больницы имени Павлова в Киеве произошел пожар. Из здания были эвакуированы 17 детей, пострадавших нет, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Сообщение о пожаре поступило в субботу, 3 февраля, в 18:25. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из кабинетов, располагающихся на четвертом этаже.

Пожар был ликвидирован в 19:19 мск. В ликвидации возгорания принимали участие 23 человека и пять единиц техники.

«Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведены 17 детей, ни один человек не пострадал», — подчеркивается в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, устанавливаются причины возгорания.