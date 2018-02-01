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В Петербурге в здании «Ленфильма» произошел пожар

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спасатели локализовали пожар в четырехэтажном здании «Ленфильма» в Санкт-Петербурге. Данных о пострадавших не поступало.

В настоящее время проводится разборка завалов и проливка здания, сообщается на официальном сайте МЧС России.

Информация о возгорании в доме № 5 по улице Тамбасова поступила в экстренные службы города ночью 1 февраля.

В ремонтном боксе на первом этаже загорелась обстановка и припаркованный автобус, затем через вентиляцию огонь распространился на кровлю здания.

Площадь горения составила 800 кв. м.

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