Двое рабочих погибли при пожаре на строительстве метро в Москве

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего на строительстве станции метро на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

ЧП произошло в ночь на вторник, 30 января. Пожар вспыхнул в четырех бытовках на строительстве станции метро «Некрасовка» в проектируемом проезде № 598. По данным ГУ МЧС РФ по столице, площадь возгорания составила 20 кв. м. В результате пожара погибли двое рабочих 1993 и 1983 годов рождения.

По факту гибели рабочих СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установления причин возникновения пожара. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сильный пожар произошел на складе во Владивостоке.