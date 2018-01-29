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Дело возбуждено после гибели четырех человек при пожаре в Красногорске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уголовное дело возбуждено по факту гибели двоих взрослых и двоих детей в результате пожара в квартире в подмосковном Красногорске в минувшее воскресенье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Установлено, что все погибшие были гражданами Таджикистана, передает телеканал «360».

«На месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее шестилетний внук. Также в результате пожара пострадали 48-летний мужчина и его 13-летний сын, которые скончались в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации следствия, в сгоревшей квартире жили девять человек, из них трое детей. В квартире они проживали на правах аренды.

Портал iz.ru писал ранее, что женщина погибла, отравившись продуктами горения. Мужчина и дети выпрыгнули из окна многоэтажного дома, спасаясь от пожара.

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