Дело возбуждено после гибели четырех человек при пожаре в Красногорске

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двоих взрослых и двоих детей в результате пожара в квартире в подмосковном Красногорске в минувшее воскресенье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Установлено, что все погибшие были гражданами Таджикистана, передает телеканал «360».

«На месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее шестилетний внук. Также в результате пожара пострадали 48-летний мужчина и его 13-летний сын, которые скончались в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации следствия, в сгоревшей квартире жили девять человек, из них трое детей. В квартире они проживали на правах аренды.

Портал iz.ru писал ранее, что женщина погибла, отравившись продуктами горения. Мужчина и дети выпрыгнули из окна многоэтажного дома, спасаясь от пожара.