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Короткое замыкание стало причиной пожара с двумя жертвами на Байкале

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Фото: Global Look Press/Stephan Jansen/dpa
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Короткое замыкание могло стать причиной пожара, уничтожившего один из корпусов турбазы «Дарьяна» на Байкальском острове Ольхон.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Иркутской области.

«Дознаватели МЧС на месте установили, что причина возгорания электротехническая», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты отобрали фрагменты электропроводки, электроприборов и другие образцы «для исследования в испытательной пожарной лаборатории в Иркутске, чтобы восстановить полную картину произошедшего». В МЧС добавили, что это займет еще несколько дней.

По словам собеседника агентства, пожар возник в одной из комнат турбазы, где в этот момент никто не проживал.

В результате ЧП погибли два туриста, предположительно из Китая, и пострадали семь человек.

Пожар на турбазе произошел рано утром 28 января. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон второго этажа.

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