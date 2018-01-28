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Турбаза загорелась на острове Ольхон на Байкале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пожарные тушат частную турбазу «Дарьял» в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале.

О этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что горит двухэтажный жилой дом, «переделанный владельцем для приема туристов».

По данным МЧС, пострадали три человека — двое туристов из Южной Кореи и сотрудница турбазы, 55-летняя россиянка. Судьба двух туристов из Китая остается неизвестной.

Пострадавшие доставлены в Хужирскую участковую больницу. Из Иркутска на Ольхон вылетел вертолет Ми-8 областного центра медицины катастроф.

Отмечается, что в момент пожара на турбазе находилось 16 человек — восемь туристов из Южной Кореи, четверо из Китая и четыре работника.

Площадь пожара составила 100 кв. м. В тушении задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

Ранее 28 января сообщалось, что один человек погиб при возгорании вагона на железнодорожной станции в городе Уссурийске Приморского края.

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