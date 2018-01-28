Погибшие при пожаре на Ольхоне могли быть гражданами Китая

Погибшие при пожаре на туристической базе «Дарьял» поселка Хужир на байкальском острове Ольхон могли быть гражданами Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства КНР в Иркутске.

«Мы получили предварительную информацию, что двое погибших — китайцы. Но окончательного подтверждения личностей пока нет», — пояснил собеседник агентства.

Ранее портал iz.ru писал, что после пожара на турбазе были обнаружены два сильно обгоревших тела. Еще семь человек пострадали, пять из них являются гражданами Южной Кореи. После инцидента на место выехал генконсул Республики Корея в Иркутске Ом Ки-Ён.

Ранее «Федеральное агентство новостей» писало, что при пожаре в общежитии Омской области погибли пять человек.