Число пострадавших на пожаре на байкальской турбазе увеличилось до пяти

До пяти человек увеличилось число пострадавших на туристической базе в поселке Хужир на острове Ольхон озера Байкал.

В минздраве Иркутской области сообщили, что четверо из пострадавших — граждане Южной Кореи, одна пострадавшая — местная жительница. Все доставлении в хужирскую участковую больницу, состояние пострадавших опасений у врачей на вызывает.

Пожар на двухэтажной туристической базе «Дарьял» возник утром в воскресенье, 28 января, спасатели сообщили, что огонь охватил 100 кв. м. Причина пожара выясняется, проводится дознание.