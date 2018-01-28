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Число пострадавших на пожаре на байкальской турбазе увеличилось до пяти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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До пяти человек увеличилось число пострадавших на туристической базе в поселке Хужир на острове Ольхон озера Байкал.

В минздраве Иркутской области сообщили, что четверо из пострадавших — граждане Южной Кореи, одна пострадавшая — местная жительница. Все доставлении в хужирскую участковую больницу, состояние пострадавших опасений у врачей на вызывает.

Пожар на двухэтажной туристической базе «Дарьял» возник утром в воскресенье, 28 января, спасатели сообщили, что огонь охватил 100 кв. м. Причина пожара выясняется, проводится дознание.

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