Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Омской области

Пожар, жертвами которого, по предварительным данным, стали пять человек, произошел в семейном общежитии в поселке Новоомский Омской области. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

«В 5 часов 30 минут от коменданта общежития поступило сообщение о пожаре в здании семейного общежития, расположенного на улице Титова в поселке Новоомский», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на момент прибытия пожарных горела комната на четвертом этаже. Была организована эвакуация жителей.

Как уточняет Следственный комитет, среди погибших при пожаре — двое несовершеннолетних, 13 и 14 лет. Кроме того, семь человек получили различные травмы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пожар был ликвидирован в 08:29 по местному времени (05:29 мск). К тушению были привлечены 39 человек и 12 единицы техники.

Как ранее, 28 января, писал портал iz.ru, десять строительных бытовок загорелись на северо-востоке Москвы. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось локализовать.