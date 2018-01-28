Десять бытовок загорелись на северо-востоке Москвы

Строительные бытовки загорелись на северо-востоке Москвы. Об этом заявила пресс-служба главного управления МЧС по городу.

«На улице Вильгельма Пика, 4 произошло возгорание 10 двухъярусных бытовок на площади 10 кв. метров», — сказал представитель ведомства агентству ТАСС.

В материале отмечается, что людей в бытовках не было, никто не пострадал. Пожар удалось локализовать.

Ранее, 28 января, портал iz.ru писал о возгорании на турбазе «Дарьял» в поселке Хужир на острове Ольхон на Байкале. По информации МЧС, в результате инцидента пострадали трое–двое туристов из Южной Кореи и сотрудница турбазы, россиянка. Судьба двух туристов из Китая пока остается неизвестной.