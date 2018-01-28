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Число жертв пожара в жилом доме в Красногорске увеличилось до четырех

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Фото: РЕН ТВ
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Пострадавший во время пожара в многоэтажке подмосковного Красногорска ребенок скончался в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о трех погибших. Возгорание произошло днем 28 января в 22-этажном доме на Южном бульваре. Площадь пожара составляла 50 кв. м.

В результате возгорания погибли женщина, проживающая в квартире, где произошел пожар, и ребенок 5–7 лет. Три человека — мужчина и двое детей (10 и 2 лет) — пострадали. Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице.

«Отец и дети, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Они госпитализированы. Женщина погибла, отравившись продуктами горения», — сообщили в МЧС.

Из здания были эвакуированы 135 человек. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее 28 января портал iz.ru сообщал, что пять человек погибли при пожаре в общежитии в Омской области. Возгорание произошло поздно ночью.

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