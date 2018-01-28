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Появилось видео с места крупного пожара в жилом доме в Красногорске

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Фото: IZ.RU
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Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места серьезного пожара в жилой многоэтажке в Красногорске.

Дом горит на Южном бульваре. В результате возгорания уже погибла одна женщина, трое человек, среди которых двое детей (10 и 2 лет), пострадали.

По данным МЧС, площадь пожара составляет около 50 кв. м.

На месте работают пожарные, спасатели и медики. Устанавливаются все причины произошедшего.

28 января портал iz.ru сообщил, что пять человек погибли при пожаре в общежитии в Омской области. Возгорание произошло поздно ночью. Потушить его удалось только к утру. Причиной пожара стало неосторожное обращение с электроплитой.

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