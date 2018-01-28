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Увеличилось число пострадавших при пожаре на Ольхоне

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Фото: IZ.RU
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До семи человек увеличилось число пострадавших при пожаре на туристической базе в поселке Хужир на байкальском острове Ольхон, сообщил минздрав Иркутской области.

Пятеро из них отправлены вертолетом в Иркутск, отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что в больницу поселка госпитализированы пять пострадавших.

В Иркутск отправили, в частности, двух граждан Южной Кореи с переломами и местную жительницу с ожогами 2-й и 3-й степени тяжести.

Портал iz.ru сообщал, что пожар на турбазе «Дярьял» произошел рано утром в воскресенье. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон второго этажа турбазы. Следствие сообщило, что при пожаре погибли два человека, проводится проверка.

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