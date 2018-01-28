При пожаре на байкальском острове Ольхон погибли два человека

Два человека погибли при пожаре на туристической базе «Дарьял» поселка Хужир байкальского острова Ольхон. Об этом сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.

По данным ТАСС, в ходе осмотра помещений турбазы обнаружены два сильно обгоревших тела. «Личности устанавливаются», — отметила пресс-служба СКР.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших при пожаре на турбазе. Пострадали четыре туриста из Южной Кореи и одна местная жительница.

Пожар на двухэтажной туристической базе «Дарьял» возник утром в воскресенье, 28 января, спасатели сообщили, что огонь охватил 100 кв. м. Причина пожара выясняется, проводится дознание.