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Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей на пожаре под Омском

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Омской области/55.mchs.gov.ru
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Следственные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек на пожаре в общежитии. Дело возбуждено «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщает пресс-служба СКР по Омской области.

Пожар произошел в семейном общежитии в поселке Новоомском Омской области. Возгорание возникло в одной комнат на четвертом этаже. Около 5:30 соседи вынесли из комнаты пострадавшего 23-летнего молодого человека и вызвали пожарных

От отравления продуктами горения погибли 36-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 14-летний сын. Жертвами пожара стали еще две женщины 44 и 23 лет, уточняет СКР.

Пожар был ликвидирован в 8:29 по местному времени (5:29 мск). К тушению были привлечены 39 человек и 12 единицы техники.

28 января, сообщил портал iz.ru, десять строительных бытовок загорелись на северо-востоке Москвы, пострадавших нет.

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