МЧС разъяснит москвичам правила пожарной безопасности в быту

Более 300 сотрудников МЧС, полиции и обслуживающих организаций начали проведение профилактических рейдов в жилых районах Москвы для разъяснения жителям столицы правил пожарной безопасности в быту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«В ходе профилактических рейдов инспекторы надзора разъясняют гражданам необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых и электроприборов, разъясняют правила поведения в случае возникновения пожара», –– говорится в сообщении.

Помимо этого, инспекторы проводят беседы с родителями, объясняя им недопустимость оставления дома детей без присмотра.

Особое внимание будет уделено гражданам, ведущим асоциальный образ жизни и в чьих квартирах уже был пожар.

«Также беседы будут проведены с одинокими престарелыми гражданами и многодетными семьями», –– добавили в МЧС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате пожара в квартире в Москве погибли двое детей.