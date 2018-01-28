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Пожар вспыхнул на фабрике по переработке отходов в США

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Фото: Global Look Prees/Marty Bicek
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В американском Уильямэнтике (штат Коннектикут) на предприятии по переработке отходов вспыхнул пожар. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Утверждается, что над фабрикой Willimantic Waste Paper Company вздымаются черные клубы дыма. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные службы, в том числе из соседних городов Колумбия, Мэнсфилд, Хеброн и Норич.

По данным агентства ТАСС, предприятие предлагает цикл переработки полного спектра отходов.

Ранее портал iz.ru сообщал о стрельбе на автомойке в штате Пенсильвания. В результате инцидента погибли пять человек, еще один был ранен.

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