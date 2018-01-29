Три человека стали жертвами пожара в жилом доме в Иркутской области

Трое погибли при пожаре в жилом доме в Боханском районе Иркутской области. Об этом заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером в субботу, 27 января, в селе Тихоновка. Во время разбора сгоревших конструкций спасателями МЧС были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и двух женщин 1948 и 1961 годов рождения, проживавших в доме.

Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка по признакам преступления по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Предположительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Как писал портал iz.ru ранее 29 января, короткое замыкание могло стать причиной пожара, уничтожившего один из корпусов турбазы «Дарьяна» на Байкальском острове Ольхон. В результате инцидента погибли два человека.