Пять человек погибли при пожаре в омском общежитии

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в поселке Новоомском Омской области. Огонь охватил здание глубокой ночью. Потушить его удалось только к утру. Как выяснилось, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электрической плитой. Следователи выяснили, что один из жильцов, молодой человек 23 лет, в состоянии алкогольного опьянения решил приготовить себе еду. Он случайно плеснул на плиту масло, которое загорелось. Соседи заметили задымление, вынесли его из комнаты и вызвали пожарных. Однако спасти удалось не всех. От отравления угарным газом погибли 36-летняя женщина, ее 12-летняя дочь и 14-летний сын, а также две женщины 44 и 23 лет. Семь человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.