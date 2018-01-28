Проверяются обстоятельства гибели пяти человек на пожаре под Омском

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в здании общежития Омского аграрно-технологического техникума в поселке Новоомском Омского района.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 5:30, до прибытия пожарных самостоятельно спаслись 90 человек. Следственный комитет сообщил, что при пожаре погибли пять человек, из них двое подростков — 13 и 14 лет.

«РИА Новости» сообщает, что на место пожара выезжал прокурор Омского района Омской области. «В настоящее время прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания общежития, в ходе которой будет дана оценка законности действий контролирующих органов и администрации техникума», — сообщает надзорное ведомство.

Пожар был ликвидирован в 8:29 по местному времени. К тушению были привлечены 39 человек и 12 единиц техники.

28 января портал iz.ru сообщил, что десять строительных бытовок загорелись на северо-востоке Москвы, никто не пострадал.