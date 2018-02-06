Прямой эфир

Пожар вспыхнул в «Доме афганцев» в Барнауле

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар вспыхнул в так называемом Доме афганцев в Барнауле — в этом здании находятся общественные организации ветеранов боевых действий и Музей ветеранов Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Горит здание Союза общественных организаций ветеранов боевых действий по проспекту Комсомольскому. Горело внутри здания на первом этаже, сразу же был подан ствол на тушение пожара», — цитирует агентство представителя ведомства.

Сообщается, что уже выгорело около 150 кв. м. Из-за пустотных перекрытий огонь быстро распространился на второй этаж и чердак. В ликвидации возгорания задействованы 57 человек и 19 единиц техники.

Ранее портал iz.ru сообщал о сильном пожаре в жилом доме на востоке Москвы. В результате возгорания погибли три человека, еще четверо пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар тушат в многоквартирном доме в городе Артеме
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры на западе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017