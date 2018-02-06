Пожар вспыхнул в «Доме афганцев» в Барнауле

Пожар вспыхнул в так называемом Доме афганцев в Барнауле — в этом здании находятся общественные организации ветеранов боевых действий и Музей ветеранов Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Горит здание Союза общественных организаций ветеранов боевых действий по проспекту Комсомольскому. Горело внутри здания на первом этаже, сразу же был подан ствол на тушение пожара», — цитирует агентство представителя ведомства.

Сообщается, что уже выгорело около 150 кв. м. Из-за пустотных перекрытий огонь быстро распространился на второй этаж и чердак. В ликвидации возгорания задействованы 57 человек и 19 единиц техники.

Ранее портал iz.ru сообщал о сильном пожаре в жилом доме на востоке Москвы. В результате возгорания погибли три человека, еще четверо пострадали.