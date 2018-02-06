Прямой эфир

При пожаре на востоке Москвы погибли три человека

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Новокосинской улице в ночь на 6 февраля. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Все потерпевшие госпитализированы. По предварительной информации, погибли три человека — двое детей и женщина, которая выпрыгнула из окна, пытаясь спастись от пожара. Десять человек удалось спасти.

«По прибытии пожарных на 6-м этаже жилого дома происходило загорание в одной из квартир на общей площади около 40 кв. м», — сообщили в МЧС.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар тушат в многоквартирном доме в городе Артеме
Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры на западе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017