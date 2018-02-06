При пожаре на востоке Москвы погибли три человека

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Новокосинской улице в ночь на 6 февраля. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Все потерпевшие госпитализированы. По предварительной информации, погибли три человека — двое детей и женщина, которая выпрыгнула из окна, пытаясь спастись от пожара. Десять человек удалось спасти.

«По прибытии пожарных на 6-м этаже жилого дома происходило загорание в одной из квартир на общей площади около 40 кв. м», — сообщили в МЧС.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. Обстоятельства инцидента устанавливаются.