«Возраста в театре не существует»

Собственный юбилей актриса Ольга Кабо встретила на сцене — играла в спектакле «Опасные связи». Артистка пригласила обозревателя «Известий» в свою гримерку в Театре имени Моссовета, чтобы рассказать о ярких моментах своей жизни, поводах для оптимизма и рецепте эликсира молодости.

— Ольга Игоревна, какие красивые фотографии вы показали на посвященной юбилею пресс-конференции…

— Спасибо. К моему 50-летнему юбилею мы с мамой готовились целый год — перевернули весь архив, состоящий из почти 80 фильмов и множества фотографий. 35 лет моей творческой жизни пролетели перед глазами. Господи, как же интересно, как ярко я прожила все эти годы! Листала фотографии прошлых лет, передо мной всплывали незабываемые картинки того, что происходило со мной в те моменты, о чем думала, что чувствовала, где была, кто был рядом. Из таких мгновений, наверное, и состоит вся наша жизнь.

Кабо_1 Актриса Ольга Кабо выступает на вечере памяти Владимира Зельдина в Москве Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Когда смотрите на свои фотографии 20–30-летней давности, узнаете себя?

— Тогда я была совершенно другой (улыбается). Хорошенькая и очень наивная, нежная и немного застенчивая, открытая миру, с широко распахнутыми глазами. Сейчас же для меня важнее то, что происходит внутри меня, в глубине моего сознания, события внешнего мира отошли на второй план. Наедине с собой мне интересно: я ценю тишину и одиночество, но так редко могу себе это позволить. А еще — уютные вечера с семьей, детьми, когда никуда не нужно торопиться, можно вместе поиграть в настольные игры или вслух почитать любимые сказки. Или просто помолчать, послушать, как потрескивает огонь в камине.

— Любите молчание?

— Несколько лет назад я сорвала голос, причем не могла говорить даже шепотом, а вечером спектакль, который невозможно было отменить. Врачи-фониатры дежурили за кулисами, периодически заливая мне адреналин на связки. Я выдержала, но после мне были прописаны две недели молчания, чтобы навсегда не потерять голос.

На первый взгляд непонятно, как можно прожить без разговоров, но ситуация была настолько серьезной, что я замолчала: писала SMS, дома общалась с помощью записок. И очень скоро поняла, как много лишних слов мы произносим, сколько времени проводим за пустыми разговорами. Ежедневная суета и болтовня ни о чем съедают наше время, а жизнь пролетает мимо, что-то важное остается незамеченным. Поэтому, когда появляется возможность взять паузу, я это делаю с удовольствием.

— С вашего позволения, спрошу вас о харассменте. Сталкивались ли вы когда-нибудь с подобным явлением в российском кино?

— Сия участь меня миновала. Меня всегда окружали прекрасные, талантливые и деликатные мужчины, и я им благодарна за любовь, понимание и веру в меня.

Кабо_3 Актриса Ольга Кабо с детьми на фестивале цветов в ГУМе Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Вашему сыну всего пять лет, при этом вы много гастролируете с концертами. Угрызения материнской совести не мучают?

— Конечно, меня это тревожит. Плотный съемочный и гастрольный график лишает меня главного — общения с детьми. И если Тане уже 19 лет, она студентка, и у нее свой круг общения, то пятилетний Витюша больше нуждается во мне. У него прекрасная няня, он ходит в садик, и папа всегда рядом, однако маму никто не может заменить. Но это жизнь.

Повторюсь: главное — не количество проведенного с детьми времени, а его качество. За один выходной, проведенный с моими детьми, я могу вложить в них гораздо больше, чем если бы я принадлежала им постоянно. С ними очень интересно, они впитывают всё как губка, потом преломляют эти знания в себе и открывают свой собственный мир. Они мой эликсир молодости!

Вы знаете, моя дочь мудрее меня. Она дитя XXI века, с легкостью, в отличие от меня, разбирается в современных технологиях. Я всегда с ней советуюсь. Она легко вписывается в безумный ритм жизни, который стимулирует человека быть энергичным, не тратить времени на сантименты и всё успевать.

— Вы в ее возрасте были другой?

— Дело не в возрасте. Раньше всё было по-другому. Мне кажется, само время шло степеннее, я не ощущала такой гонки. В далекие советские времена, будучи ровесницей моей дочери, я была абсолютным ребенком, этаким олененком Бемби, радовалась всему на свете, а у Тани уже присутствует достаточная доля здорового цинизма и даже эгоизма.

Она знает себе цену, априори очень свободный и самостоятельный человек, отлично понимает, что никому и ничего не должна. А я до сих пор не научилась говорить «нет», боюсь обидеть отказом, чувство ответственности перед другими иногда превалирует над собственным «я». Наши дети умнее, и это здорово.

— Интересное мнение. Многие ваши коллеги, напротив, негодуют от того, что все вокруг превращаются в циников и эгоистов.

— Человек прежде всего должен научиться любить и уважать себя. Иначе нельзя требовать уважения от других. И верить в себя, иначе никто в тебя не поверит.

Нынешнее поколение другое, они сильнее нас, им открыт доступ к информации, мы были этого лишены. Наша молодежь чуть ли не с пеленок оснащена всем для того, чтобы стать успешной, нужной и востребованной. Главное, правильно распорядиться своими знаниями.

Что меня действительно пугает, так это то, что сегодня можно состояться, будучи никем. «Пустышки» по жизни прикрываются высоким титулом «светская львица» и учат жизни других. Как «никто» может чему-то научить? Смешно и грустно...

Кабо_2 Александр Яцко в роли Виконта де Вальмона и Ольга Кабо в роли Маркизы де Мертей в сцене из спектакля «Опасные связи» в Театре имени Моссовета Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Сегодня многие светские львицы «перепрошиты». Теперь они — бизнесвумен, причем довольно успешные.

— Да, теперь такая новая профессия появилась — блогеры. Кто эти люди? Что они в этой жизни сделали, какое у них образование, какие книги они читают? Бесконечное количество вопросов. Почему сегодня молодежь ориентирована на людей, которые из себя ничего, за редким исключением, не представляют?

Сейчас тенденция встречать даже не по одежке — по количеству подписчиков в Instagram. Можно даже не иметь своего имени — количество подписчиков говорит о тебе больше, чем то, что ты собой на самом деле представляешь. Доходит до смешного: проходит кастинг, у продюсера дилемма — вроде и Петрова хороша, и Иванова прекрасна. Не может выбрать между ними. Тогда он открывает Instagram и смотрит число фолловеров в их профиле. Само понятие творчества нивелировано.

— В последние годы вы стали реже сниматься в кино. Чувствуете недостаток ролей?

— Хороших киноролей для актрис моего возраста действительно очень мало. С одной стороны, с каждым годом мы приобретаем опыт, с другой — диапазон ролей, которые мы можем сыграть, сужается. Театр, напротив, предлагает богатую галерею образов, понятия возраста в театре не существует.

— Знаю, что в юбилейный год всё же выйдет два телефильма с вашим участием.

— Да. Недавно закончила съемки в сериале для «Первого канала» «Журавль в небе» режиссера Сергея Комарова, где, кстати, наряду с линией молодых героев была еще очень интересная история взрослых персонажей. Время действия фильма — 1961–1978 годы. Эпоха побед советского народа. Человек в космосе! И на фоне этих великих свершений — история любви. У меня потрясающие партнеры — Борис Невзоров и Сергей Пускепалис.

Вторая картина — «Позднее счастье» режиссера Глеба Якубовского. Я играю женщину, которая перестала верить в себя, зациклена на возрасте, до поры до времени просто не позволяла себе быть счастливой. Уверена, вопрос возраста волнует каждую из нас, а ведь его не существует как такового. Это вопрос самоощущения. Так что этот фильм для меня — возможность диалога с моими ровесницами .

Кабо_4 Актриса Ольга Кабо с супругом Николаем Разгуляевым Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Чтобы были оптимистками, как вы?

— Я не знаю, что такое депрессия, у меня никогда не опускались руки, я не умею быть слабой. Любые проблемы можно пережить, когда есть голова на плечах. Главное — не тонуть в несчастье, а идти вперед, даже опираясь на негативный опыт. И стараться больше не совершать подобных ошибок.

Я пришла к тому, что нужно жить сегодняшним днем, ценить минуты, наслаждаться мгновениями. Раньше я думала, что всё впереди, жила будущими планами. Сегодня понимаю, что завтрашнего дня не существует. Точнее, он существует лишь в том случае, когда твой сегодняшний день наполнен эмоциями, впечатлениями, благодарностью, любовью. Если тебе интересно самой с собой, то и завтра интерес к жизни останется. Десятилетия, которые впереди, складываются из сегодняшнего дня, каждого доброго утра и пожеланий «спокойной ночи» перед сном.

— Вы так говорите, словно ваша жизнь — это…

— ...Путь, дорога? (улыбается).

— И она лишена бед и разочарований.

— Я действительно никогда не разочаровывалась, на моем пути было много мудрых наставников. Конечно, не всегда жизнь радовала, одаривая фейерверком позитивных событий. Всё зависит от человека. Если хранить в себе негатив, то он прежде всего будет откладываться в морщинах на твоем лице.

Кабо_5 Актриса Алла Сигалова в роли режиссера и хореографа Анны Павловны и Ольга Кабо в роли Эвелины Польских в сцене из спектакля «Кастинг» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Оглядываясь на прожитые годы, что вы можете сказать о своей жизни?

— У меня есть моя большая любовь, моя большая семья, мой большой Театр Моссовета, моя большая Москва, мое большое кино. У меня всё в жизни большое! (Улыбается.) И сердце тоже большое, потому что хочется объять необъятное. В день своего 50-летнего юбилея я делаю вам чистосердечное признание: «Я счастливый человек!».

Конечно, мне бы хотелось больше интересной работы, чтобы дочка была успешна, чтобы сын быстрее начал выговаривать звук «ж», чтобы у мужа наладился бизнес, чтобы родители были здоровы. Но у меня есть еще целых 50 лет, чтобы всё это приумножить (улыбается). Я абсолютный оптимист и знаю, что всё будет так, как мы сами того захотим. Главное — верить и уметь ждать.

Справка «Известий»

Ольга Кабо дебютировала в кино будучи школьницей — исполнила роль горничной в телефильме «Анна Павлова». В 1989 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой). С 2002 года — артистка труппы Театра имени Моссовета. Снялась более чем в 80 фильмах, в числе которых «Сирано де Бержерак», «Комедия о Лисистрате», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Леди Гамильтон», «Сармат» и другие.