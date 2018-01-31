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«Возраста в театре не существует»

Заслуженная артистка России Ольга Кабо — о своем 50-летии, новых ролях и женском счастье
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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«Возраста в театре не существует»
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2018-01-30 13:53:58
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Артистка Ольга Кабо празднует 50-летний юбилей

Собственный юбилей актриса Ольга Кабо встретила на сцене — играла в спектакле «Опасные связи». Артистка пригласила обозревателя «Известий» в свою гримерку в Театре имени Моссовета, чтобы рассказать о ярких моментах своей жизни, поводах для оптимизма и рецепте эликсира молодости.

— Ольга Игоревна, какие красивые фотографии вы показали на посвященной юбилею пресс-конференции…

— Спасибо. К моему 50-летнему юбилею мы с мамой готовились целый год — перевернули весь архив, состоящий из почти 80 фильмов и множества фотографий. 35 лет моей творческой жизни пролетели перед глазами. Господи, как же интересно, как ярко я прожила все эти годы! Листала фотографии прошлых лет, передо мной всплывали незабываемые картинки того, что происходило со мной в те моменты, о чем думала, что чувствовала, где была, кто был рядом. Из таких мгновений, наверное, и состоит вся наша жизнь.

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Актриса Ольга Кабо выступает на вечере памяти Владимира Зельдина в Москве

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

— Когда смотрите на свои фотографии 20–30-летней давности, узнаете себя?

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— Тогда я была совершенно другой (улыбается). Хорошенькая и очень наивная, нежная и немного застенчивая, открытая миру, с широко распахнутыми глазами. Сейчас же для меня важнее то, что происходит внутри меня, в глубине моего сознания, события внешнего мира отошли на второй план. Наедине с собой мне интересно: я ценю тишину и одиночество, но так редко могу себе это позволить. А еще — уютные вечера с семьей, детьми, когда никуда не нужно торопиться, можно вместе поиграть в настольные игры или вслух почитать любимые сказки. Или просто помолчать, послушать, как потрескивает огонь в камине.

— Любите молчание?

— Несколько лет назад я сорвала голос, причем не могла говорить даже шепотом, а вечером спектакль, который невозможно было отменить. Врачи-фониатры дежурили за кулисами, периодически заливая мне адреналин на связки. Я выдержала, но после мне были прописаны две недели молчания, чтобы навсегда не потерять голос.

На первый взгляд непонятно, как можно прожить без разговоров, но ситуация была настолько серьезной, что я замолчала: писала SMS, дома общалась с помощью записок. И очень скоро поняла, как много лишних слов мы произносим, сколько времени проводим за пустыми разговорами. Ежедневная суета и болтовня ни о чем съедают наше время, а жизнь пролетает мимо, что-то важное остается незамеченным. Поэтому, когда появляется возможность взять паузу, я это делаю с удовольствием.

— С вашего позволения, спрошу вас о харассменте. Сталкивались ли вы когда-нибудь с подобным явлением в российском кино?

— Сия участь меня миновала. Меня всегда окружали прекрасные, талантливые и деликатные мужчины, и я им благодарна за любовь, понимание и веру в меня.

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Актриса Ольга Кабо с детьми на фестивале цветов в ГУМе

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Вашему сыну всего пять лет, при этом вы много гастролируете с концертами. Угрызения материнской совести не мучают?

— Конечно, меня это тревожит. Плотный съемочный и гастрольный график лишает меня главного — общения с детьми. И если Тане уже 19 лет, она студентка, и у нее свой круг общения, то пятилетний Витюша больше нуждается во мне. У него прекрасная няня, он ходит в садик, и папа всегда рядом, однако маму никто не может заменить. Но это жизнь.

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Повторюсь: главное — не количество проведенного с детьми времени, а его качество. За один выходной, проведенный с моими детьми, я могу вложить в них гораздо больше, чем если бы я принадлежала им постоянно. С ними очень интересно, они впитывают всё как губка, потом преломляют эти знания в себе и открывают свой собственный мир. Они мой эликсир молодости!

Вы знаете, моя дочь мудрее меня. Она дитя XXI века, с легкостью, в отличие от меня, разбирается в современных технологиях. Я всегда с ней советуюсь. Она легко вписывается в безумный ритм жизни, который стимулирует человека быть энергичным, не тратить времени на сантименты и всё успевать.

— Вы в ее возрасте были другой?

— Дело не в возрасте. Раньше всё было по-другому. Мне кажется, само время шло степеннее, я не ощущала такой гонки. В далекие советские времена, будучи ровесницей моей дочери, я была абсолютным ребенком, этаким олененком Бемби, радовалась всему на свете, а у Тани уже присутствует достаточная доля здорового цинизма и даже эгоизма.

Она знает себе цену, априори очень свободный и самостоятельный человек, отлично понимает, что никому и ничего не должна. А я до сих пор не научилась говорить «нет», боюсь обидеть отказом, чувство ответственности перед другими иногда превалирует над собственным «я». Наши дети умнее, и это здорово.

— Интересное мнение. Многие ваши коллеги, напротив, негодуют от того, что все вокруг превращаются в циников и эгоистов.

Человек прежде всего должен научиться любить и уважать себя. Иначе нельзя требовать уважения от других. И верить в себя, иначе никто в тебя не поверит.

Нынешнее поколение другое, они сильнее нас, им открыт доступ к информации, мы были этого лишены. Наша молодежь чуть ли не с пеленок оснащена всем для того, чтобы стать успешной, нужной и востребованной. Главное, правильно распорядиться своими знаниями.

Что меня действительно пугает, так это то, что сегодня можно состояться, будучи никем. «Пустышки» по жизни прикрываются высоким титулом «светская львица» и учат жизни других. Как «никто» может чему-то научить? Смешно и грустно...

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Александр Яцко в роли Виконта де Вальмона и Ольга Кабо в роли Маркизы де Мертей в сцене из спектакля «Опасные связи» в Театре имени Моссовета

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Сегодня многие светские львицы «перепрошиты». Теперь они — бизнесвумен, причем довольно успешные.

— Да, теперь такая новая профессия появилась — блогеры. Кто эти люди? Что они в этой жизни сделали, какое у них образование, какие книги они читают? Бесконечное количество вопросов. Почему сегодня молодежь ориентирована на людей, которые из себя ничего, за редким исключением, не представляют?

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Сейчас тенденция встречать даже не по одежке — по количеству подписчиков в Instagram. Можно даже не иметь своего имени — количество подписчиков говорит о тебе больше, чем то, что ты собой на самом деле представляешь. Доходит до смешного: проходит кастинг, у продюсера дилемма — вроде и Петрова хороша, и Иванова прекрасна. Не может выбрать между ними. Тогда он открывает Instagram и смотрит число фолловеров в их профиле. Само понятие творчества нивелировано.

— В последние годы вы стали реже сниматься в кино. Чувствуете недостаток ролей?

Хороших киноролей для актрис моего возраста действительно очень мало. С одной стороны, с каждым годом мы приобретаем опыт, с другой — диапазон ролей, которые мы можем сыграть, сужается. Театр, напротив, предлагает богатую галерею образов, понятия возраста в театре не существует.

— Знаю, что в юбилейный год всё же выйдет два телефильма с вашим участием.

— Да. Недавно закончила съемки в сериале для «Первого канала» «Журавль в небе» режиссера Сергея Комарова, где, кстати, наряду с линией молодых героев была еще очень интересная история взрослых персонажей. Время действия фильма — 1961–1978 годы. Эпоха побед советского народа. Человек в космосе! И на фоне этих великих свершений — история любви. У меня потрясающие партнеры — Борис Невзоров и Сергей Пускепалис.

Вторая картина — «Позднее счастье» режиссера Глеба Якубовского. Я играю женщину, которая перестала верить в себя, зациклена на возрасте, до поры до времени просто не позволяла себе быть счастливой. Уверена, вопрос возраста волнует каждую из нас, а ведь его не существует как такового. Это вопрос самоощущения. Так что этот фильм для меня — возможность диалога с моими ровесницами.

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Актриса Ольга Кабо с супругом Николаем Разгуляевым

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Чтобы были оптимистками, как вы?

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— Я не знаю, что такое депрессия, у меня никогда не опускались руки, я не умею быть слабой. Любые проблемы можно пережить, когда есть голова на плечах. Главное — не тонуть в несчастье, а идти вперед, даже опираясь на негативный опыт. И стараться больше не совершать подобных ошибок.

Я пришла к тому, что нужно жить сегодняшним днем, ценить минуты, наслаждаться мгновениями. Раньше я думала, что всё впереди, жила будущими планами. Сегодня понимаю, что завтрашнего дня не существует. Точнее, он существует лишь в том случае, когда твой сегодняшний день наполнен эмоциями, впечатлениями, благодарностью, любовью. Если тебе интересно самой с собой, то и завтра интерес к жизни останется. Десятилетия, которые впереди, складываются из сегодняшнего дня, каждого доброго утра и пожеланий «спокойной ночи» перед сном.

— Вы так говорите, словно ваша жизнь — это…

— ...Путь, дорога? (улыбается).

—  И она лишена бед и разочарований.

— Я действительно никогда не разочаровывалась, на моем пути было много мудрых наставников. Конечно, не всегда жизнь радовала, одаривая фейерверком позитивных событий. Всё зависит от человека. Если хранить в себе негатив, то он прежде всего будет откладываться в морщинах на твоем лице.

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Актриса Алла Сигалова в роли режиссера и хореографа Анны Павловны и Ольга Кабо в роли Эвелины Польских в сцене из спектакля «Кастинг»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Оглядываясь на прожитые годы, что вы можете сказать о своей жизни?

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— У меня есть моя большая любовь, моя большая семья, мой большой Театр Моссовета, моя большая Москва, мое большое кино. У меня всё в жизни большое! (Улыбается.) И сердце тоже большое, потому что хочется объять необъятное. В день своего 50-летнего юбилея я делаю вам чистосердечное признание: «Я счастливый человек!».

Конечно, мне бы хотелось больше интересной работы, чтобы дочка была успешна, чтобы сын быстрее начал выговаривать звук «ж», чтобы у мужа наладился бизнес, чтобы родители были здоровы. Но у меня есть еще целых 50 лет, чтобы всё это приумножить (улыбается). Я абсолютный оптимист и знаю, что всё будет так, как мы сами того захотим. Главное — верить и уметь ждать.

Справка «Известий»

Ольга Кабо дебютировала в кино будучи школьницей — исполнила роль горничной в телефильме «Анна Павлова». В 1989 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой). С 2002 года — артистка труппы Театра имени Моссовета. Снялась более чем в 80 фильмах, в числе которых «Сирано де Бержерак», «Комедия о Лисистрате», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Леди Гамильтон», «Сармат» и другие.

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