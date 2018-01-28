Артистка Ольга Кабо празднует 50-летний юбилей

Заслуженной артистке России Ольге Кабо 28 января исполняется 50 лет. Она успевает сниматься в кино, играть в театре, участвовать в телепроектах и воспитывать двоих детей.

Ольга Кабо стала известной в конце 1980-х, когда будучи студенткой актерского факультета ВГИКа она сыграла в фильмах «Приключения Квентина Дорварда», «Сирано де Бержерак» и «Комедия о Лисистрате».

Сейчас у нее около 50 ролей в кино. Также она работала в театре Российской армии и Театре им. Моссовета и стала членом Ассоциации каскадеров после съемок в боевике «Крестоносец», указывает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ольгу Кабо внесли в черный список скандального сайта «Миротворец». Ей запретили въезд на территорию Украины.