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Артистка Ольга Кабо празднует 50-летний юбилей

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Заслуженной артистке России Ольге Кабо 28 января исполняется 50 лет. Она успевает сниматься в кино, играть в театре, участвовать в телепроектах и воспитывать двоих детей. 

Ольга Кабо стала известной в конце 1980-х, когда будучи студенткой актерского факультета ВГИКа она сыграла в  фильмах «Приключения Квентина Дорварда», «Сирано де Бержерак» и «Комедия о Лисистрате».

Сейчас у нее около 50 ролей в кино. Также она работала в театре Российской армии и Театре им. Моссовета и стала членом Ассоциации каскадеров после съемок в боевике «Крестоносец», указывает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ольгу Кабо внесли в черный список скандального сайта «Миротворец». Ей запретили въезд на территорию Украины.

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