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Почитатели творчества Людмилы Сенчиной простились с артисткой

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Поклонники певицы и актрисы Людмилы Сенчиной простились с артисткой — гражданская панихида завершилась в петербургском Театре музыкальной комедии.

Как передает ТАСС, церемония прошла при переполненном зале театра, где артистка начала свою карьеру. Людей, которые пришли отдать последние почести Людмиле Сенчиной, встречали записи ее песен.

Любимая Золушка советской эстрады
Скончалась певица Людмила Сенчина

«Людмила Сенчина была символом Санкт-Петербурга. Наш сердечный долг — увековечить ее память», — произнес прощальное слово глава заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

На церемонии прощания с артисткой выступили народные артисты России Зоя Виноградова и Виктор Кривонос, а также профессор Санкт-Петербургской консерватории Ирина Тайманова. Народный артист СССР Иосиф Кобзон в память о Людмиле Сенчиной исполнил песню «Зашумит ли клеверное поле».

После панихиды в соборе Владимирской иконы Божией Матери прошло отпевание артистки. Певицу похоронят на Смоленском православном кладбище. Как писало «Федеральное агентство новостей», это была последняя воля артистки.

Людмила Сенчина скончалась 25 января 2018 года на 68-м году жизни. Певица прославилась исполнением песни «Золушка» на «Голубом огоньке». В телеграмме соболезнования президент России Владимир Путин отметил, что артистка обладала удивительным по красоте голосом, а ее уход из жизни стал невосполнимой утратой для российской культуры.

«Известия» опубликовали в память о Людмиле Сенчиной несколько материалов: «Людмила Сенчина: песня о счастье» и «Любимая Золушка советской эстрады».

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