Продюсер Сенчиной рассказал о последних годах жизни народной артистки

Российская актриса и певица Людмила Сенчина, несмотря на болезнь, до последнего выступала и вела концерты. Воспоминаниями о жизни артистки поделился ее продюсер Владимир Андреев.

Как пишет «Российская газета», причиной смерти певицы стала тяжелая болезнь, с которой она боролась в течение полутора лет. При этом о плохом самочувствии Людмилы Сенчиной не знали даже ее самые преданные поклонники.

Народная артистка России скончалась утром 25 января в Санкт-Петербурге. Ей было 67 лет. Певица обрела известность благодаря исполнению песни «Золушка» на «Голубом огоньке» в 1970 году. Она часто выступала на телевидении, вела программы и неоднократно становилась победительницей конкурса «Песня года».

Президент России Владимир Путин сообщил, что кончина народной артистки — это невосполнимая утрата для всей российской культуры.