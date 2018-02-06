Киноманы обсуждают появившийся в Сети первый трейлер фантастической ленты «Вратарь Галактики» режиссера Джаника Файзиева. В одной из главных ролей снялась народная артистка Елена Яковлева, появления которой на экране любители кино всегда ждут с нетерпением. Обозреватель «Известий» встретился с актрисой.

вратарь Кадр из фильма «Вратарь Галактики» Фото: Наше Кино

— Елена Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о работе в новом фильме.

— Я сыграла роль мамы главного героя. Но больше пока ничего рассказать не могу.

— С возрастом популярные актрисы частенько начинают жаловаться, что, кроме ролей мам и бабушек, им больше ничего не предлагают. Вас это не коробит?

— Ничего не поделаешь: годы идут, годы берут свое... Мы все, к сожалению, не молодеем.

— После съемок в «Экипаже» режиссера Николая Лебедева вы сказали, что «кино сейчас в основном делают про взрослых мальчиков, а про взрослых девочек снимают мало». Испытываете нехватку характерных ролей?

экипаж Кадр из фильма «Экипаж» Фото: Централ Партнершип

— Вот как раз это коробит меня гораздо серьезнее и больше, чем возраст! Хороших ролей для «взрослых девочек» как не было, так и нет. Не надо списывать со счетов наше поколение. Мы наверняка еще сможем сделать что-нибудь интересное.

— Какая история «взрослой девочки» могла бы вас заинтересовать?

— Знали бы вы, сколько раз я прокручивала в воображении такие роли. К сожалению, я слишком часто трепала языком, а потом видела эти образы на экране в чужом исполнении. Правда, выглядело это не очень удачно, как-то незаконченно что ли...

Поэтому теперь я буду рассказывать о своих соображениях, когда у меня будет конкретное предложение от режиссера. На кинорынке нынче какой-то реальный и фундаментальный кризис идей. Не успеешь о чем-то сказать, как все тут же этим пользуются.

— Когда актеру Федору Добронравову перестало хватать хороших ролей, он занялся кинопроизводством сам. Не думали развиваться в этом направлении?

— Нет. Увы, из меня получается очень плохой организатор (смеется). Я совершенно не понимаю, с чего в таких делах нужно начинать и чем заканчивать.

— Вы можете выступать в качестве генератора идей.

— Я пока еще действующая артистка, а не только генератор (смеется).

— Елена Алексеевна, стоит ли ждать выхода седьмого сезона сериала «Каменская»?

— Сложный вопрос. На сегодняшний день еще даже сценария нет, только какие-то бесконечные разговоры вокруг да около... Но в кулуарах вроде бы что-то готовится (улыбается).

— А непосредственно с вами на эту тему говорили?

— Да, какие-то предварительные разговоры были.

— Сколько может жить этот сериал? Мы его смотрим с незапамятных времен.

— Действительно, отсняли его очень давно — больше 10 лет назад. Я не виновата, что его крутят по всем каналам, а у людей создается ощущение, будто я снимаюсь в этой роли без конца. С момента моего последнего соприкосновения с «Каменской» прошло достаточно много времени, поэтому уже можно заново приступать к работе (улыбается).

— Вам это еще интересно?

— Смотря что напишут сценаристы. Сами понимаете, сначала надо почитать сценарий, а потом уже рассуждать. Если сюжет получится действительно оригинальным и ни на что не похожим, почему бы и нет?

каменская Кадр из сериала «Каменская» Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev

— Уйдя в антрепризу, вы так и не вернулись к работе в репертуарном театре. Совсем по нему не скучаете?

— Я же чуть-чуть работаю в Театре имени Пушкина — играю там спектакль, чуть-чуть работаю в Центре драматургии и режиссуры — играю в постановке «Старый дом». Я прекрасно знаю, что такое репертуарный театр, и всегда с удовольствием прихожу в разные «семьи». Мне там всегда рады, и я тоже всем рада. Для меня это намного удобнее и спокойнее. Поэтому я совершенно не скучаю.

— Что играет для вас ключевую роль в выборе постановок?

— Только мое собственное желание. Так получилось, что я всю жизнь мечтала сыграть спектакль, от которого зрители бы просто хохотали, ни о чем не думали, не заморачивались... Нечто такое бродвейское, бульварное, безумно веселое. И вот в Театре имени Пушкина мне предложили замечательную пьесу («Эта прекрасная жизнь». — «Известия»). Я репетировала ее с большим удовольствием и теперь с удовольствием ее играю. На сегодняшний день полностью удовлетворена зрительской реакцией, но теперь мне хочется дойти до совершенства, чтобы все в зале просто смеялись без конца (смеется).

спектакль Игорь Бочкин в роли Джорджа и Елена Яковлева в роли Шарлотты на прогоне спектакля в постановке Романа Самгина «Эта прекрасная жизнь» в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Вы смотрите постановки современных пьес?

— Раз их ставят, то почему же их не смотреть? Смотрю, конечно! Кое-что нравится, что-то не нравится... Я уверена, что нужно пробовать двигаться во всех направлениях. И если зритель идет, если он откликается на это новое, то оно определенно имеет право на существование. Лично я не консерватор и стараюсь не зацикливаться на классическом театре.

— Можете отметить кого-то из современных театральных режиссеров?

— Поскольку все они пока находятся в поиске, я не имею права назвать лишь одного из них, сказав, что он самый интересный молодой режиссер и новатор. На самом деле их очень мало. Мне кажется, они еще не раскрыли себя до конца, поэтому давайте дадим им возможность сделать что-то еще (улыбается).

Я могу лишь отметить молодого режиссера, с которым уже работала. Это Владимир Панков. Он очень интересный, и я видела отношение к нему труппы и приглашенных артистов. На него откликаются все и погружаются в процесс настолько самозабвенно, что мне лишь остается добавить: «Это дорогого стоит».

— А в кино для вас таким режиссером является Жора Крыжовников? Несмотря на небольшую роль, вы все же согласились сниматься в его «Елках новых».

— Да, я с радостью и удовольствием соглашаюсь на все предложения Андрея Николаевича поработать вместе. Он настолько своеобразный человек. Мне кажется, у него в голове какой-то свой собственный мир, постичь который я так и не смогла. И хотя мое существование в «Елках новых» было совсем маленьким, мне всё равно удалось приблизиться к его миру хотя бы немного (улыбается).

елки новые Кадр из фильма «Елки новые» Фото: youtube.com

— В одном из ваших интервью я прочитала, что вы вообще не интересуетесь новостями. Как такое возможно в информационный век?

— А у меня, к счастью, довольно большой круг общения, которому я доверяю. Я лучше что-то услышу и узнаю из их уст, чем буду бесконечно смотреть новости. Их настолько много, что разобраться во всем этом потоке слишком сложно. Поэтому я опираюсь лишь на те новости, которые интересуют моих товарищей, друзей и близких. Когда мы встречаемся, они мне всё рассказывают, мы это обсуждаем, делимся мнениями. По мне, так это гораздо более здоровое и информативное времяпрепровождение, нежели тупое одинокое сидение перед телевизором. Этого я не люблю больше всего на свете.

— Следите за новинками литературы и кино?

— Недавно я прочитала «Лавра» Евгения Водолазкина. Сначала мне было скучновато, а потом настолько затянуло, что даже захотелось залезть в энциклопедию всяких травок и посмотреть, есть ли на самом деле растения, о которых написано в романе. Эта книга, пожалуй, единственное полноценное погружение, которе со мной случилось в последнее время. И то не сразу — мучилась аж до середины.

Перед новым годом посмотрела «Убийство в «Восточном экспрессе». Поняла, что если ты знаешь содержание детектива, потом очень скучно смотреть картину (улыбается). Красивый фильм, но не больше. Жаль это признавать, но в кино вообще сейчас многое диктует рынок. Надеюсь, что когда-нибудь эта ситуация изменится. Ее просто нужно пережить.

— Что именно вам не нравится?

— Не хочу обижать своих коллег и режиссеров, но, если честно, я не совсем понимаю, зачем снимать копии фильмов. Ведь картина, срисованная буквально по клеточкам, никогда не станет произведением искусства. Я имею в виду и телесериалы, которые переснимаются просто как под копирку. Я очень рада за артистов, которые зарабатывают на этом деньги и популярность, но всех остальных «творцов», которые на эту «копирку» подписываются, я не понимаю вовсе.

— Не могу не затронуть украинский вопрос. Вам, несмотря на родственные связи в этой стране, по-прежнему отказывают во въезде?

— Да, и мне просто безумно обидно, что со мной произошло это безобразие! Но я ни в коем случае ни о чем не жалею. Я больше чем уверена, что через какое-то время здравый смысл всё же возобладает и люди, которые меня не пустили, еще будут просить у меня за это прощения. Мне почему-то так кажется...

— С родственниками удается общаться?

— Конечно. Еще не до конца порушены все связи. Мы уже народ бывалый, всё знаем.