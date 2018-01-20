Ингеборга Дапкунайте: девушка-улыбка
20 января Ингеборга Дапкунайте отмечает 55-летие. «Известия» поздравляют актрису с юбилеем и предлагают вспомнить ее лучшие киноработы.
«Интердевочка»,1989 (Кисуля)
В 1989 году режиссер Петр Тодоровский снял фильм на ранее табуированную в СССР тему. Таня Зайцева (Елена Яковлева), девушка из приличной семьи, имеющая медицинское образование, ищет острых ощущений и финансового благополучия на панели. «Коллег» главной героини, валютных проституток, сыграли Ингеборга Дапкунайте, Ирина Розанова и Любовь Полищук.
После выхода «Интердевочки» на экраны советских кинотеатров актрисы стали безумно популярны. Преображение Ингеборги Дапкунайте, игравшей в постановках гуру литовского театра Эймунтаса Някрошюса, в циничную и расчетливую путану было особенно впечатляющим. Как вспоминала актриса, чтобы достоверно сыграть свою героиню, она и ее коллеги консультировались у представительниц «профессии». А однажды актрисы в костюмах своих героинь пошли в народ — на Курский вокзал. Но, как вспоминает сама Дапкунайте, поход этот больше напоминал цирк.
«Утомленные солнцем», 1994 (Маруся)
Из картины «Утомленные солнцем» вспоминаются не только усы комдива Котова (он же Никита Сергеевич Михалков) и косички его дочки Нади, но и улыбка его жены Маруси. На эту роль Михалков хотел пригласить Елену Яковлеву. Но Олег Меньшиков порекомендовал режиссеру Ингеборгу Дапкунайте. Никита Сергеевич не знал о такой артистке, но ее улыбка сразила его наповал. Роль Маруси открыла зрителям серьезную драматическую и даже трагическую актрису. Фильм получил «Оскар». Можно сказать, что после этой картины Ингеборгу Дапкунайте заметили в Голливуде.
«Миссия невыполнима», 1996 (Ханна Уильямс)
На одной площадке с Дапкунайте находились Джон Войт, Ванесса Редгрейв и Жан Рено. К сожалению, появление актрисы в голливудском блокбастере было непродолжительным — ее героиню быстро убили, но роль Ингеборги стала для всего отечественного актерского цеха маяком. Если Дапкунайте удалось покорить Голливуд — значит получится и у остальных.
«Морфий», 2008 (Анна Николаевна)
Сценарий для картины Алексея Балабанова написал Сергей Бодров – младший. В его основу лег цикл «Записки юного врача» Михаила Булгакова и рассказ «Морфий». Ингеборга сыграла роковую роль — медсестру, которая невольно посадила доктора на иглу. Зависимость от наркотиков делает героя беспомощным. А медсестра, желая его спасти, сама становится морфинисткой. «Морфий» — картина не о наркотиках, а о зависимости и человеческой слабости.
«Григорий Р.», 2014 (императрица Александра Федоровна)
Костюмные роли очень к лицу Ингеборге Дапкунайте. За свою творческую биографию она трижды играла цариц. Дважды это была Александра Федоровна — в британском сериале «Потерянный принц» (2003) и в отечественном «Григорий Р.» (2014). В нашумевшей картине «Матильда» режиссер Алексей Учитель увидел актрису в роли матери Николая II Марии Федоровны.