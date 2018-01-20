Ингеборга Дапкунайте: девушка-улыбка

20 января Ингеборга Дапкунайте отмечает 55-летие. «Известия» поздравляют актрису с юбилеем и предлагают вспомнить ее лучшие киноработы.

«Интердевочка»,1989 (Кисуля)

В 1989 году режиссер Петр Тодоровский снял фильм на ранее табуированную в СССР тему. Таня Зайцева (Елена Яковлева), девушка из приличной семьи, имеющая медицинское образование, ищет острых ощущений и финансового благополучия на панели. «Коллег» главной героини, валютных проституток, сыграли Ингеборга Дапкунайте, Ирина Розанова и Любовь Полищук.

После выхода «Интердевочки» на экраны советских кинотеатров актрисы стали безумно популярны. Преображение Ингеборги Дапкунайте, игравшей в постановках гуру литовского театра Эймунтаса Някрошюса, в циничную и расчетливую путану было особенно впечатляющим. Как вспоминала актриса, чтобы достоверно сыграть свою героиню, она и ее коллеги консультировались у представительниц «профессии». А однажды актрисы в костюмах своих героинь пошли в народ — на Курский вокзал. Но, как вспоминает сама Дапкунайте, поход этот больше напоминал цирк.

«Утомленные солнцем», 1994 (Маруся)

Фото: Caméra One

Из картины «Утомленные солнцем» вспоминаются не только усы комдива Котова (он же Никита Сергеевич Михалков) и косички его дочки Нади, но и улыбка его жены Маруси. На эту роль Михалков хотел пригласить Елену Яковлеву. Но Олег Меньшиков порекомендовал режиссеру Ингеборгу Дапкунайте. Никита Сергеевич не знал о такой артистке, но ее улыбка сразила его наповал. Роль Маруси открыла зрителям серьезную драматическую и даже трагическую актрису. Фильм получил «Оскар». Можно сказать, что после этой картины Ингеборгу Дапкунайте заметили в Голливуде.

«Миссия невыполнима», 1996 (Ханна Уильямс)

На одной площадке с Дапкунайте находились Джон Войт, Ванесса Редгрейв и Жан Рено. К сожалению, появление актрисы в голливудском блокбастере было непродолжительным — ее героиню быстро убили, но роль Ингеборги стала для всего отечественного актерского цеха маяком. Если Дапкунайте удалось покорить Голливуд — значит получится и у остальных.

«Морфий», 2008 (Анна Николаевна)

Фото: Наше Кино

Сценарий для картины Алексея Балабанова написал Сергей Бодров – младший. В его основу лег цикл «Записки юного врача» Михаила Булгакова и рассказ «Морфий». Ингеборга сыграла роковую роль — медсестру, которая невольно посадила доктора на иглу. Зависимость от наркотиков делает героя беспомощным. А медсестра, желая его спасти, сама становится морфинисткой. «Морфий» — картина не о наркотиках, а о зависимости и человеческой слабости.

«Григорий Р.», 2014 (императрица Александра Федоровна)

Фото: Марс Медиа Энтертейнмент

Костюмные роли очень к лицу Ингеборге Дапкунайте. За свою творческую биографию она трижды играла цариц. Дважды это была Александра Федоровна — в британском сериале «Потерянный принц» (2003) и в отечественном «Григорий Р.» (2014). В нашумевшей картине «Матильда» режиссер Алексей Учитель увидел актрису в роли матери Николая II Марии Федоровны.