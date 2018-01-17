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Главный университет Украины отправил студентов на дистанционное обучение

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Фото: РИА Новости
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Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко из-за отсутствия денег на оплату услуг ЖКХ отменил очные занятия студентов. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.

По словам преподавателей главного вуза страны, приказ о переводе студентов на дистанционное обучение был подписан еще летом 2017 года.

Декан исторического факультета Иван Патриляк подчеркнул, что «никакого отпуска у студентов нет, они на дистанционном обучении», передает BFM.RU.

Депутат Верховной рады Украины Егор Фирсов подтвердил эту информацию. По словам народного избранника, он перепроверил информацию про Киевский национальный университет, которая оказалось правдой. «Студенты подтверждают. Дальше — больше. Оказалось, что это касается многих вузов в разных регионах Украины», — заявил он.

Украинский эксперт Андрей Герус считает, что дистанционное обучение вряд ли будет проводиться, несмотря на соответствующие заявления. «Формально это называется «дистанционное обучение», но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации преподавателей для дистанционного образования у нас нет», — написал Герус на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, становятся понятны приоритеты государства. «Это не в Facebook писать, что образование спасет страну», — подчеркнул он. Также Герус порекомендовал без раздумий ехать учиться за границу тем ученикам и студентам, у кого есть такая возможность.

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