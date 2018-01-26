Количество пожаров сократилось на 10%

В России сократилось количество пожаров. В 2017 году их произошло на 10% меньше, чем в 2016-м, зафиксировало МЧС. По мнению спасателей, россияне, в том числе курильщики, стали осторожнее обращаться с огнем. Улучшилась и информированность в области безопасности благодаря интернету и соцсетям.

О снижении количества пожаров свидетельствуют данные доклада МЧС, с которыми ознакомились «Известия». За прошедший год ведомство зафиксировало более 126 тыс. таких ЧП, а в 2016-м — 140 тыс.

Количество пожаров снижалось начиная с 2012-го. Например, в 2015 году было зафиксировано 146 тыс. таких происшествий, в 2014-м — 153 тыс., в 2012-м — 163 тыс. В целом за пять лет пожаров стало меньше почти на четверть (23%). В статистику входят только ЧП, случившиеся в результате деятельности человека, природные пожары в нее не включены.

В пресс-службе МЧС России не предоставили оперативного комментария. В управлении МЧС по Тульской области «Известиям» сообщили, что в регионе существенно снизилось количество пожаров, причиной которых стал человеческий фактор. Речь о неосторожном обращении с огнем, возгораниях из-за непотушенной сигареты и нарушении требований пожарной безопасности.

— За последние пять лет доля таких пожаров сократилась на 19%, — отметили в МЧС по Тульской области. — Во многом это стало возможным благодаря комплексу профилактических мероприятий.

По данным управления, только за 2017 год сотрудники МЧС более 460 тыс. раз обошли дворы региона и проинструктировали о правилах пожарной безопасности около полумиллиона человек.

— На объектах различных форм собственности проводятся инструктивные занятия, практические тренировки по эвакуации, активно ведется работа с подрастающим поколением. На регулярной основе должностным лицам органов местного самоуправления, организациям и гражданам выдаются предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, — добавили в управлении МЧС по Тульской области.

Пожарный из Красноярского края Сергей Бубнов уверен, что люди стали более информированными, в том числе благодаря распространению профилактических материалов в соцсетях. Активную кампанию проводит само МЧС.

— Только официальная группа в «ВКонтакте» выросла за последние два года до 183 тыс. подписчиков — сначала в ней состояли только сотрудники МЧС и их родственники. Теперь же в группе много сторонних людей, которым интересна безопасность. Там публикуются в том числе красочные картинки, гифки, о пожарной безопасности, — отметил он.

Ранее «Известия» сообщали, что больше половины россиян не страхуют жилье от ущерба при пожаре, наводнении или другой чрезвычайной ситуации. 45% готовы приобрести полис только в том случае, если придется отдать за него лишь 10% суммы, а остальное оплатит государство, показал опрос Счетной палаты.