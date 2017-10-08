Пожарный отсчет

8 октября на строительном рынке «Синдика», расположенном на 65-м км МКАД, разгорелся сильный пожар. Изначально огонь охватил 1 тыс. кв. м., однако площадь пожара продолжает расти и составляет в данный момент 55 тыс. кв. м.

Что случилось

По данным МЧС, загорелась экспозиция деревянных домов, представленная на строительном рынке. По другой информации, возгорание возникло на подземной парковке в цокольном этаже. Пожару присвоен присвоена третья категория сложности из пяти возможных. На место происшествия прибыли пожарные машины, спецтехника и «скорые». Кроме того, к «Синдике» выехал руководитель подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.

Масштабы

Изначально сообщалось, что огнем охвачено около 1 тыс. кв. м. Однако сила пожара никак не стихает. Позже появилась информация о 3 и 5 тыс. кв. м. Вероятно, в ближайшее время площадь возгорания продолжит расти.

Из здания «Синдики» были эвакуированы около 3 тыс. человек. По предварительным данным, восемь человек отравились продуктами горения. Госпитализирован один из торговцев рынка.

«Предварительно, число обратившихся за медпомощью прохожих достигло восьми человек. В основном это «зеваки», которых спасатели неоднократно просили покинуть территорию, прилегающую к рынку», — сказал один из очевидцев.

Борьба с огнем

Столичный главк МЧС принял решение задействовать авиацию для тушения пожара. На место происшествия отправили два вертолета Ка-32, которые сбросили на очаг возгорание 75 т воды. Кроме того, ранее к зданию строительного рынка были отправлены около 100 пожарных. На месте им помогают группы спасателей. По словам очевидцев, задымление составляет свыше 55 тыс. кв м. Очаговое горение наблюдается по всему комплексу. Во время пожара произошло обрушение на площади 300 кв. м. Кровля горящего торгового комплекса не выдержала высоких температур.

Кроме того, на подземной парковке в ТЦ «Синдика» взорвались несколько автомобилей. Продолжают доноситься сильные хлопки из здания комплекса. «Под действием высоких температур произошел взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнем», — заявил собеседник ТАСС.

Случайность или поджог?

Официальной информации о причине пожара пока нет. По словам источника в службах технического надзора МО, пожар мог возникнуть из-за пренебрежения нормами безопасной эксплуатации электрооборудования. В качестве причин возгорания рассматривается также поджог. Об этом, как отмечает источник агентства, говорят «характер и обстоятельства возгорания, а также локация».

Пробки на МКАД

Сотрудники полиции оцепили район пожара на МКАД. Наблюдаются также огромные автомобильные пробки. Движение транспорта усложняют прибывшие на место происшествия пожарные машины и спецтехника. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение транспорта на МКАД парализовано.

Не в первый раз

В феврале 2015 года ТЦ «Синдика» уже горел. В ангаре находилось несколько газовых баллонов, которые взорвались из-за высокой температуры. На месте происшествия было задействовано 14 единиц техники и 53 специалиста.

О компании

Строительный торговый центр находится на 65 км МКАД. ТЦ занимает площадь в 150 тыс. кв. м. В нем расположены около тысячи магазинов и паркинг на 5,2 тыс. автомобилей.

ООО «Синдика-О» была основана весной 2000 года. Здание торгового комплекса введено в эксплуатацию несколько лет назад на месте одного из самых крупных строительных рынков в Москве.

Гендиректоров Общества является Владимир Безносенко, а совладельцами - Фатима Канокова (49%), Артур Карданов (21%), ООО "Инвест-Максима" (18,8%), Трумарк Эссетс Лимитед (10%), ЗАО "Инвент-Проект" (1,2%). Баланс компании по состоянию на 2016 год составлял более 8,2 млрд рублей, выручка от продажи - 955,5 млн рублей, а чистые активы - 3,6 млрд рублей.