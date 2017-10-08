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Минздрав сообщил о двух пострадавших при пожаре в ТЦ «Синдика»

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Два человека пострадали в результате пожара, который охватил торговый центр «Синдика» на 65-м км МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области.

«В результате пожара один человек госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

По последним данным, огнем охвачен весь торговый центр, обрушилась кровля на площади 300 кв. м. 

Пожар, которому была присвоена третья категория сложности, возник на цокольном этаже ТЦ. Возгорание ликвидируют около сотни пожарных, задействованы три вертолета Ка-32, восемь звеньев газодымозащитной службы. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек.

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