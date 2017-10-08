Кровля ТЦ «Синдика» обрушилась на площади 300 кв. м

Кровля здания ТЦ «Синдика» на 65-м км МКАД обрушилась на площади 300 кв. м в результате пожара, сообщил глава ГУ МЧС по Московской области МЧС Сергей Полетыкин в эфире телеканала «Россия 24».

«Произошло обрушение кровли на площади более 300 кв. м», — пояснил представитель экстренных служб.

Сейчас здание торгового комплекса горит на всей площади 55 тыс. кв. м, пожару был присвоен третий ранг сложности. Из здания было эвакуировано 3 тыс. человек, предварительно, никто не пострадал.