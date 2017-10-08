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Вблизи от горящего рынка «Синдика» нет жилых домов

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Около горящего торгового комплекса «Синдика» на МКАД нет жилых домов. Об этом сообщает «Интерфакс». Агентство ссылается на сообщение пресс-службы муниципальной администрации.

Отмечается, что домов, которым может быть необходима эвакуация, вблизи горящего рынка нет.

По последним данным, сообщал портал iz.ru, площадь пожара составляет 55 тыс. кв. м, торговый комплекс «Синдика» горит по всей площади.

Строительный рынок «Синдика» находится на 65-м км МКАД и занимает площадь в 150 тыс. кв. метров, пожар начался днем в воскресенье, эвакуированы сотрудники и посетители. В районе пожара наблюдаются серьезные пробки.

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