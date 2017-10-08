Прямой эфир
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Похороны Константина Сарсании пройдут в Москве 10 октября
Общество
Мотогонщик насмерть сбил мужчину на соревнованиях в Краснодарском крае
Общество
Вблизи от горящего рынка «Синдика» нет жилых домов
Общество
МЧС: конструкции ТЦ «Синдика» начали рушиться
Общество
Площадь обрушения ТЦ «Синдика» составляет 300 кв. м
Сюжет:

Площадь задымления на пожаре в ТЦ «Синдика» превысила 50 тыс. кв. м

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Площадь задымления на пожаре в здании торгового комплекса «Синдика» на 65-м км МКАД составила 55 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Задымление распространилось по всей площади торгового центра — 55 тыс. кв. м. Сейчас наблюдается очаговое горение по всему комплексу», — пояснил собеседник агентства.

Пожару присвоен третий ранг сложности, его общая площадь составляет 5 тыс. кв. м. Из здания ТЦ были эвакуированы 3 тыс. человек.

Ранее портал iz.ru сообщил, что на подземной парковке горящего комплекса взорвалось несколько автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: 8 человек отравились продуктами горения при пожаре в ТЦ «Синдика»
Площадь очагов пожара в ТЦ «Синдика» составила 55 тыс. кв. м
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017