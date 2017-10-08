Площадь задымления на пожаре в ТЦ «Синдика» превысила 50 тыс. кв. м

Площадь задымления на пожаре в здании торгового комплекса «Синдика» на 65-м км МКАД составила 55 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Задымление распространилось по всей площади торгового центра — 55 тыс. кв. м. Сейчас наблюдается очаговое горение по всему комплексу», — пояснил собеседник агентства.

Пожару присвоен третий ранг сложности, его общая площадь составляет 5 тыс. кв. м. Из здания ТЦ были эвакуированы 3 тыс. человек.

Ранее портал iz.ru сообщил, что на подземной парковке горящего комплекса взорвалось несколько автомобилей.