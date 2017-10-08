Площадь пожара на рынке «Синдика» возросла до 5 тыс. кв. м.

Увеличилась площадь пожара на строительном рынке «Синдика», в настоящий момент она составляет 5 тыс.кв. м. Агентство городских новостей «Москва» сообщает об этом со ссылкой на источник.

СМИ отмечает, что здание «Синдики» прогорает полностью, пожарные проливают конструкции только снаружи, слышатся многочисленные хлопки и взрывы. Портал iz.ru ранее сообщал, что к тушению пожара привлечена авиация.

Пожар возник на строительном рынке на 65-м км МКАД днем в воскресенье, ранее площадь пожара увеличивалась с 1 тыс. кв. м до 3 тыс. кв. м.